Bieren Uitzet 1730 en Lam Gods blijven in Wetterse handen Didier Verbaere

18 februari 2020

17u23 0 Wetteren De bieren Uitzet 1730 en Lam Gods blijven in Wetterse handen. Ondernemer en bierliefhebber Christophe Baete neemt de bieren over van brouwer André Paeleman.

André Paelman lanceerde 28 jaar geleden de triple Uitzet 1730. De naam verwijst naar een zware brand in 1730 in de toenmalige brouwerij Van Petegem in Wetteren. Volgens de overlevering moest de brandweer eerst het bier redden en pas nadien de brouwerij blussen. Later volgde het donkere Lam Gods bier en Christoph Baete voegt nu ook een IPA toe aan het gamma.

Naar het buitenland

André Paelman (65) gaat nu officieel op pensioen en laat de verkoop en de verdeling over aan Christophe Baete. De ondernemer is ook zytholoog (bierkenner) en beiden kennen elkaar al meer dan 30 jaar via hun gezamenlijke passie voor bier. Uitzet wordt ondertussen bij Van Steenbergen in Ertvelde gebrouwen. Maar het is nog steeds een populair bier in horecazaken in Wetteren en omstreken en wordt ook geschonken op recepties van de gemeente. “Het zou zonde zijn mocht dit bier verdwijnen. Daarom neem ik de verkoop en de verdeling over van André”, zegt Christophe. Hij verkoopt de bieren met zijn nieuwe firma Beer Solutions, een knipoog naar zijn bedrijf Door Solutions dat brandwerende deuren maakt. “Als ik op buitenlandse beurzen sta, neem ik voortaan ook de Wetterse bieren mee. Zo raken ze ook buiten België verdeeld en bekend”, besluit Christophe.