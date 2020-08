Bier en Poëzie bij boomkwekerij Weymeersch Didier Verbaere

13 augustus 2020

17u24 0 Wetteren Boomkweker en bierliefhebber Paul Weymeersch lanceerde donderdag een nieuw Saison bier in de reeks Stien Bieren. Op de achterkant van de loods liet hij ook een reuzegroot gedicht aanbrengen.

“Bomen zijn belangrijk, bier is belangrijk en poëzie is belangrijk. Daarom liet ik aan de wandelweg achteraan onze loods een mooie tekst met schildering over zingeving in het leven aanbrengen door kunstenaar Wim Finck”, zegt Paul.

“Fietsers en wandelaars kunnen er dan eventjes verpozen bij het lezen en aanschouwen van het kunstwerkje alvorens hun tocht verder te zetten. Ik hoop dat dit initiatief aanstekelijk werkt bij collega-ondernemers om hetzelfde te doen”, zegt Paul. “Een zeer mooi en lovend initiatief”, zegt ook schepen Robbe De Wilde (Groen&Co). “We denken eraan om een budget vrij te maken om dergelijke projecten deels mee te ondersteunen en te financieren", aldus Robbe.

Nieuwe Saison

In de loods werd deze namiddag ook de nieuwe Stien Saison gelanceerd. Dat is het derde bier na de I.P.A. en de Tripel die Paul eerder liet brouwen.”De Stien Saison is een droog en koppig hoppig biertje met een frisse afdronk en een alcoholpercentage van 5,8 procent. Een ideale dorstlesser in deze hete dagen. En we sluiten niet uit dat we in het najaar nog een donker en misschien wel een tijdelijk Kerstbier brouwen”, besluit Paul.