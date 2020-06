Bibliotheken heropenen de deuren onder veilige voorwaarden Didier Verbaere

04 juni 2020

11u17 1 Wetteren Op vrijdag 5 juni opent de hoofdbibliotheek op de Markt opnieuw, met een aangepaste dienstverlening. De filialen in Massemen en Overbeke volgen op zaterdag 6 juni.

Vanaf dan mag je opnieuw zelf tussen de rekken jouw favoriete boeken, cd’s en andere materialen uitkiezen. “Omdat voorzichtigheid nog steeds nodig is, kan je geen kranten lezen of gebruikmaken van de verschillende werkplekken. Voor de veiligheid van de bezoekers en bibliotheekmedewerkers zijn er afstandsregels, betaal je best contactloos, kom je alleen en beperk je je bezoek.” Je kan in de bibliotheek en haar filialen terecht tijdens de normale openingsuren, met uitzondering van donderdagvoormiddag.