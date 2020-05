Bibliotheek zet 500ste afhaalbezoeker in de bloemen Didier Verbaere

11u22 0 Wetteren Sinds de start van de afhaaldienst in de bibliotheek van Wetteren op maandag 6 april, maakten reeds 500 lezers gebruik van de online bestel- en afhaalservice. Kurt werd als 500ste bezoeker, met respect voor de afstandsregels, in de bloemen gezet.

“De afhaaldienst is zeer succesvol. In totaal leende de bibliotheek de voorbije weken 3641 materialen uit. En vandaag, vier weken na de start, kwam de 500ste afhaler langs. Het personeel zette hem met respect voor de afstandsregel letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.”

Voorlopig blijft de bibliotheek gesloten tot 7 juni. Maar de bib speelt wel al in op de start van de versoepelingsmaatregelen. Omdat er vanaf vandaag meer mensen terug aan het werk gaan, breidt de bibliotheek haar afhaalservice uit. Vanaf zaterdag 9 mei zijn er ook afhaalmomenten op zaterdag tussen 10 en 13 uur.

Leners zonder computer kunnen nu dagelijks van maandag tot vrijdag telefonisch reserveren in de bibliotheek op 09/369.26.78. En voor wie minder goed te been is, staan nog altijd vrijwilligers paraat om het pakketje aan huis af te leveren. Vanaf 11 mei starten de filialen van Massemen en Overbeke ook met een beperkte afhaalservice. Info volgt op wetteren.bibliotheek.be/afhaalbibliotheek.