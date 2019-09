Bibliotheek Wetteren sluit even de deuren Didier Verbaere

19 september 2019

15u02 2 Wetteren De bibliotheek van Wetteren en haar filialen in Overbeke en Massemen sluiten van 30 september tot 10 oktober de deuren voor de installatie van een nieuw uitleensysteem.

Alle bibliotheken in Vlaanderen schakelen over naar een nieuw uitleensysteem. De Oost-Vlaamse bibliotheken zijn begin oktober aan de beurt. Voor de lener verandert er niets, in de backoffice wijzigt er wel heel veel. Om de overgang naar het nieuwe systeem zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt de bibliotheek even gesloten en is ook het interbibliothecair leenverkeer een tijdje niet mogelijk.

Van maandag 30 september tot en met donderdag 10 oktober wordt de bibliotheek volledig gesloten. De leentermijn van je materiaal loopt tot eind oktober. Tijdens deze periode kan je niet lenen, verlengen of reserveren. Je kan ook geen materiaal binnenbrengen via de inleverschuif. De onlineservice mijnbibliotheek.be. werkt evenmin.

Tot en met dinsdag 15 oktober kan je geen materiaal meer laten overkomen van een andere bibliotheek. Vanaf vrijdag 11 oktober worden de deuren opnieuw geopend.