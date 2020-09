Bewoners willen extra antwoorden over herinrichting Vennestraat, maar plannen toch goedgekeurd Didier Verbaere

02 september 2020

12u44 1 Wetteren Zeven bewoners van de Vennestraat in Wetteren vragen bijkomende informatie over het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de straat. Nochtans kon de hele buurt meestemmen over twee plannen. “Iedereen heeft zijn opmerkingen kunnen voorleggen in verschillende participatievergaderingen. We gaan deze plannen niet opnieuw wijzigen, want deze worden gedragen door de meerderheid van de straat”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V).

Voor de herinrichting van de Vennestraat liet het lokaal bestuur twee ontwerpen maken die aan de inwoners werden voorgelegd. Uiteindelijk kozen 22 gezinnen voor het ontwerp met één asverschuiving tegenover 13 voor een inrichting met twee knikken in de baan.

Maar ondertussen schreven zeven bewoners een brief naar het lokaal bestuur en de gemeenteraadsleden met bijkomende vragen en opmerkingen over het onderhoud van de groene zones of de onteigeningsprocedures.

“We krijgen nu een lijst met vragen die we liever op de infovergaderingen hadden gekregen. We hebben met alle bewoners en zelfs de scholen samen gezeten om tot dit ontwerp te komen. Een meerderheid koos hiervoor en we luisteren naar alle opmerkingen. Op basis daarvan werden de plannen zelfs grondig aangepast. Daarom gaan we niks meer grondig wijzigen aan de plannen die nu voorliggen”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V). Een verdaging van de beslissing werd niet door de meerderheid goedgekeurd.

Fietsstraat

De nieuwe Vennestraat zal dus worden ingericht als fietsstraat met plaatselijk verkeer met een extra voetpad langs één kant van de rijweg. Er komt ook een fietsverbinding naar de Cooppallaan. De Vennestraat wordt immers veelvuldig gebruikt door scholieren op weg naar Scheppers.