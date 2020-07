Bewoners Vennestraat mogen zelf ontwerp nieuwe straat kiezen Didier Verbaere

08 juli 2020

18u26 0 Wetteren Bewoners van de Vennestraat in Wetteren Overschelde konden woensdag zelf het ontwerp voor hun nieuwe straat kiezen. Het gemeentebestuur liet twee ontwerpen magen met verschillende asverschuivingen. De straat wordt ook een fietsstraat met een zone 30 met plaatselijk verkeer.

De heraanleg van de Vennestraat is een werk van lange adem want de eerste plannen dateren reeds van 2009. De bewoners richtten toen meteen een actiecomité op om te protesteren tegen de plannen. Ze zetten zelfs eens collectief hun straat te koop want de bewoners zijn effectief eigenaar van het stukje straat voor hun deur. Maar ondertussen zijn de plooien platgestreken en werden de plannen via verschillende bewonersvergaderingen in een definitief ontwerp gegoten.

“Als alles meezit kunnen we eind volgend jaar eindelijk starten. Het is de enige straat op Overschelde waar het afvalwater nog rechtstreeks in de gracht wordt geloosd”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V). “Na de rioleringswerken wordt de straat ingericht als fietsstraat met beperkt doorgaand verkeer en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Langs de kant van de onpare huisnummers komt een doorlopend trottoir en aan de andere kant nieuwe grachten”, legt Katrien uit.

“Ter hoogte van het pleintje komt een asverschuiving om het verkeer te remmen. De bewoners hebben keuze uit twee ontwerpen. Dat pleintje gaan we ook herinrichten met groen en extra speelelementen. We gaan ook de fietsweg tussen de Vennestraat en de Cooppallaan vernieuwen en verbreden”, besluit Katrien Claus.