Bewoners Stationsplein mogen nog niet naar huis tijdens opruimen asbest na zware brand: “We hebben enorm veel geluk gehad”

Wetteren

Het Stationsplein in Wetteren blijft zeker ook vandaag nog helemaal afgesloten na een zware brand aan de schutterstoren achter de Lemon Bar. Die brandde volledig uit en brandende en vallende brokstukken zette ook twee aanpalende huizen en een huis aan de overkant van de spoorweg in brand. Bij de brand kwam asbest vrij van de eterniet platen op de toren. Een gespecialiseerde firma is sinds vanochtend bezig om de asbestvervuiling op te ruimen.