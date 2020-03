Bewoners Schelderust genieten vanachter het raam van live-optreden van animator Stefaan Didier Verbaere

25 maart 2020

17u23 0 Wetteren Zanger en muzikant Stefaan Van Petegem (63) gaf woensdagnamiddag een live-optreden aan het WZC Schelderust in Wetteren. Hij werkte er jarenlang als animator en is nu nog steeds vrijwilliger in het woonzorgcentrum.

Met zijn optreden toverde hij alvast een brede glimlach op de gezichten van de bewoners die nu al bijna twee weken geen contact meer hebben met de buitenwereld. Er werd zelfs gedanst achter de ramen.

“Momenteel zijn er ook geen besmettingen in het WZC of de Serviceflats. We doen er alles aan om het contact zoveel mogelijk te onderhouden met de buitenwereld door middel van Skype op enkele computers. En drie maatschappelijke assistenten gaan regelmatig langs bij de bewoners van de Serviceflats. Die zijn niet in lockdown maar er gelden dezelfde regels al bij u en mij thuis”, zegt schepen Lieve De Gelder.

Zelf maakte ze ook mondmaskers via het Belgische modemerk Marie Méro. “Een mailtje sturen en je krijgt gratis een pakket om er twintig te maken”, zegt Lieve. Het woonzorgcentrum vraagt ook iedereen om leuke boodschappen en filmpjes door te sturen naar schelderust@wetteren.be.