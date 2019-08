Bewoners Rode Heuvel vragen extra controles op storende bromfietsers Didier Verbaere

10 augustus 2019

15u58 0 Wetteren Bewoners van Rode Heuvel in Wetteren vragen extra politiecontroles om bromfietsers te weren van de nieuwe Scheldebrug en het plein achter de Sint-Gertrudiskerk. Ze zijn de overlast stilaan beu. “We kochten hier een eigendom omdat de rust gegarandeerd zou zijn in het voetgangersgebied maar met de ramen open slapen is geen optie”, zegt bewoonster Rita De Bock.

Rode Heuvel tussen de Schelde en de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren is een nieuw stadsdeel waar zich onder meer appartementen, het nieuwe gemeentehuis en het BPost kantoor bevinden. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug verbindt linkeroever met het centrum van Wetteren. Het plein werd begin dit jaar zelfs genomineerd in de top vijf van ‘Beste openbare ruimtes van België’. De gemeente Wetteren richtte de omgeving in als voetgangersgebied. Maar daar valt volgens de buurtbewoners weinig van te merken.

“Dagelijks rijden bromfietsen met knallende uitlaat de brug en het plein over. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ook automobilisten zonder vergunning lappen de regels aan hun laars. Sommigen komen doodleuk het plein opgereden om een pakje te droppen bij BPost. Om maar te zwijgen van de overlast van hangjongeren die ’s avonds met luide muziek de bankjes inpalmen. Er wordt nauwelijks controle uitgevoerd en de signalisatie is onvoldoende”, klagen bewoners Dennis, Rita De Bock en Yvan De Wilde.

Aan de ingang van Rode Heuvel aan de Markt staat inderdaad één signalisatie bord dat de voetgangerszone aanduidt. Een pictogram van een voetganger, een fiets en een fiets met P (Pedelec) toont wie toegang heeft op het plein. “Als er al eens controle is door de politie, spelen bromfietsers een kat-en-muis spelletje door langs een andere toegang weg te rijden. We vragen gewoon extra controles”, aldus de buren.

Geen prioriteit voor politie

Schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co) kent de problemen en vroeg de politie om extra controles. “Er zijn nu reeds controles op onregelmatige tijdstippen en we plaatsten meermaals de lichtkranten om gebruikers te wijzen op de voetgangerszone. De signalisatie is duidelijk. In een voetgangersgebied zijn bromfietsers niet welkom en er geldt een snelheidsbeperking tot 25 kilometer per uur. Ook aan de voet van de Scheldebrug staat een verbodsbord voor bromfietsers. Wie dit negeert begaat dus een overtreding. Maar voor de politie is dit ook geen prioritair probleem. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt”, zegt Van Heddeghem.