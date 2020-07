Bewoners, Infrabel en handelaars ruimen asbest en meten schade op na bijzonder zware brand van schutterstoren in stationsbuurt Didier Verbaere

13 juli 2020

16u49 6 Wetteren Na de zware brand van afgelopen zaterdag die de beschermde schutterstoren uit 1933 compleet verwoestte en zware schade veroorzaakte aan vier huizen, likt de stationsbuurt in Wetteren haar wonden. Maandag en dinsdag ruimen gespecialiseerde firma’s asbeststof dat neersloeg van de met Eternit bezette toren. Ook Infrabel nam stalen om te analyseren hoe groot de vervuiling aan taluds, stenen en hellende vlakken in het station is.

De brand aan de schutterstoren afgelopen zaterdag was bijzonder verwoestend. De zaal van Lemon Bar ging compleet in de vlammen op. Ook Domino’s Pizza brandde uit. Daar werden maandag alvast de brommertjes voor thuislevering weggehaald. “Het ziet er naar uit dat we voor een korte periode moeten sluiten”, klinkt het nog strijdvaardig op de site van de pizzazaak met koeriers.

12 bewoners niet naar huis

Ondertussen kunnen twaalf bewoners van het Stationsplein niet naar huis. Ook de buren van de Lemon Bar niet want hun achterbouw ging in de vlammen op en de woning is onbewoonbaar door het bluswater dat binnenliep. Aan de overkant van het Stationsplein raakte ook het dak van Villa Omaar, een opvanghuis voor kwetsbare jongeren, zwaar beschadigd toen brandende brokstukken het dak doorboorden. Pasta Sara liet alvast weten dat de zaak de hele week gesloten blijft. Daar veroorzaakten brandende brokstukken grote schade aan het terras.

Maandag werd op het Stationsplein verder asbeststof verwijderd. De schutterstoren was opgetrokken in hout rond een ijzeren geraamte en bezet met asbesthoudende Eternitplaten. Met een hoogtewerker werden daken en dakgoten gereinigd. Experts van Infrabel namen stalen van de vervuiling op de perrons, in de bermen en op de hellende vlakken boven de voetgangerstunnels. “We verwachten dinsdag de resultaten en kunnen dan de omvang van de vervuiling vaststellen”, zegt Infrabel woordvoerster Hanna El Bachiri. “Dan beslissen we of de beplanting en grond op de taluds langs de sporen worden verwijderd, de stenen tussen de sporen worden weggehaald en het groendak van de hellende vlakken weggehaald moet worden. De perrons werden zondag schoongemaakt.”

Wanneer het Stationsplein weer vrijgegeven wordt en de bewoners naar huis kunnen, is nog niet duidelijk.