Bewoners en toekomstige gebruikers mogen zelf kiezen over bestemming Theresia kerk Didier Verbaere

18 februari 2020

20u35 0 Wetteren De Sint-Theresia kerk van Wetteren Overbeke is één van de gebedshuizen die niet meer wordt gebruikt voor kerkelijke diensten. Het gebouw werd ontwijd en in erfpacht gegeven aan het gemeentebestuur van Wetteren. Zij willen het gebouw herbestemmen tot een toegankelijke, levendige wijkplek voor ontmoeting, ontspanning en cultuur. Met inspraak van de bewoners en de toekomstige gebruikers.

“Dit unieke project zorgt dat verenigingen en inwoners intensief betrokken worden. Ze bepalen mee voor welke functies de kerk en omgeving zal gebruikt worden. De Overbekenaars kiezen zelf wat er in hun kerk en wijk gebeurt”, zegt schepen Robbe De Wilde.

Afgelopen maand werden twee buurtcafés met buurtbewoners georganiseerd in Overbeke. “De enthousiaste aanwezigen waren het erover eens dat er meer nood is aan ontmoeting tussen de verschillende mensen en gemeenschappen in de wijk.” Het gemeentebestuur wil via het Oasis Game nu de toekomst van het gebouw uittekenen. “Dit is een Braziliaanse methode die zich richt op het versterken van de sociale cohesie in een wijk door bewoners samen een collectieve droom te laten verwezenlijken. Een ervaren organisatie zal dit spel begeleiden.”

Dit Oasis Game spreidt zich uit over twee weekends. Tijdens het eerste weekend komen de deelnemers bij elkaar en is er ruimte voor kennismaking, spel en dialoog. Er wordt ook in gesprek gegaan over dromen voor de wijk. Tijdens een open vergadering worden alle dromen verzamelt in één collectieve droom voor de wijk. Nadien maken de inwoners de droom werkelijkheid en tot slot wordt het resultaat met de hele buurt gevierd. De infosessie kan je bijwonen op donderdag 20 februari om 19 uur in het Parochiecentrum van Overbeke. Het Oasis Game wordt gespeeld op 13 maart om 18.30 uur en op 14, 15, 28 en 29 maart telkens vanaf 9 uur.