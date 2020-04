Bewoners Boskant branden kaarsen voor coronaslachtoffers: “Als laatste groet” Didier Verbaere

06 april 2020

10u47 0 Wetteren In de Adolf Papeleustraat in Wetteren brandden de bewoners afgelopen weekend massaal kaarsjes voor de slachtoffers van het coronavirus. Kinderen maakten er passende tekeningen en boodschappen bij.

De bewoners van de straat in de Boskant willen met hun lichtjes hulde brengen aan de slachtoffers van deze pandemie. En de zorgverleners met warme boodschappen bedanken. In de straat werden al een aantal bewoners geconfronteerd met slachtoffers in de familie. Met de lichtjes tonen ze hun verbondenheid en brengen ze een laatste groet.

