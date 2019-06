Bestuurder geflitst met 127 kilometer per uur in bebouwde kom moet examens opnieuw afleggen Koen Baten

18 juni 2019

Een bestuurder die vorig jaar met zijn voertuig geflitst werd aan een snelheid van 127 kilometer per uur in de bebouwde kom van Wetteren moet al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij terug achter het stuur mag kruipen. De jongeman was op weg naar zijn vriendin in Gent die in paniek was weggelopen thuis omwille van problemen. Onderweg werd hij geflitst door een politievoertuig. “Hij beseft dat het fout was maar wou zo snel mogelijk bij haar zijn, daarmee dat hij zich haastte om haar op te vangen met alle gevolgen van dien", aldus zijn raadsman. De jongeman zelf kreeg daarnaast ook nog een geldboete van 800 euro en drie maanden rijverbod.