Bestelwagen ramt verlichtingspaal na uitwijkmanoeuvre Didier Verbaere

13 september 2019

13u16 10 Wetteren Op het kruispunt van Liefkenshoek en Kapellendries in Wetteren ramde een bestelwagen vrijdagmiddag omstreeks 12.10 uur een verlichtingspaal ter hoogte van de oversteekplaats.

De Citroen Jumper reed in de richting van Wetteren toen hij in de flauwe bocht moest uitwijken voor een tegenligger. De bestuurder knalde tegen de verlichting die deels omplooide. Ook de bestelwagen raakte zwaar beschadigd en er brak een wiel af. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer alternerend over één rijvak te regelen. Er vielen geen gewonden.