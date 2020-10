Bestelwagen kantelt aan afrit E40 op glad wegdek maar bestuurder ongedeerd Didier Verbaere Koen Baten

01 oktober 2020

16u03 0 Wetteren Aan de afrit van de E40 in Wetteren kantelde donderdagnamiddag omstreeks 15.45 uur een bestelwagen. De bestuurder bleef ongedeerd.

Hoe de bestelwagen van de baan is geraakt is nog niet geweten. Vermoedelijk ging de bestuurder aan het einde van de oprit bij het opdraaien naar de Oosterzelesteenweg aan het slippen op het gladde en natte wegdek. De bestelwagen raakte ook een verlichtingspaal en kantelde nadien op zijn flank. De bestuurder bleef ongedeerd. Ook de hinder was beperkt aangezien de wagen naast de weg belande. De bestelwagen moest worden getakeld.