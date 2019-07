Beschadigde linde wordt gesnoeid in hoop op herstel Didier Verbaere

31 juli 2019

12u48 3 Wetteren Tijdens de storm van 9 juni werd de zilverlinde aan de kerk van Westrem zwaar toegetakeld. De wind scheurde een zware zijtak uit de kruin. De gemeente Wetteren laat de boom donderdag professioneel snoeien zodat hij kan herstellen.

“De linde werd ondertussen onderzocht door een boomverzorger. Een tomografie, dat is een tweedimensionaal beeld van de stamdoorsnede, toont aan dat de stam hol is en er maar 16 procent gezond resthout overblijft. Dit betekent echter niet noodzakelijk het einde. We zullen een snoeitechniek toepassen waarbij de volledige kruin wordt weggenomen. Zo neem je de boom letterlijk de wind uit de zeilen. Een linde heeft een bijzonder groot herstelvermogen en zal na de snoei nieuwe takken aanmaken en zo een nieuwe en kleinere kruin vormen. Zo kan een linde zelfs met een holle stam perfect verder leven zonder risico op verder uitscheuren”, meldt het gemeentebestuur.

De oude zilverlinde werd in 1919 naast de kerk geplant als vredesboom en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Westrem. Hij blies net zijn 100ste kaarsje uit, maar kan er dankzij deze ingreep makkelijk nog een paar honderd meer uitblazen. De werken worden uitgevoerd op donderdag 1 augustus.

