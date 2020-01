Berg uw herinneringen aan 1000 jaar Massemen voor 25 jaar op in de tijdscapsule Didier Verbaere

19 januari 2020

19u09 8 Wetteren Massemen heeft zondag een punt gezet achter het feestjaar 1000 jaar Massemen met een receptie op het Dorpsplein en de lancering van een tijdscapsule. “We willen alle herinneringen aan het feestjaar verzamelen en eind juni, op de Parochiefeesten, voor 25 jaar lang verbergen”, zegt Piet Van Overbeke van het feestcomité.

In 2019 vierde Massemen uitgebreid de duizendjarige geschiedenis van het dorp. “We vierden 378 dagen feest met 28 evenementen op en rond het Dorpsplein. Na 51 vergaderingen, 3.723 berichten in 9 Whatsapp-groepen en 66 slapeloze nachten wil ik iedereen duizendmaal bedanken voor het fantastische jaar”, zegt Mechtild Boel van de organisatie.

Tijdscapsule

Tijdens het slotevent lanceerde Massemen ook een tijdscapsule. “De komende maanden willen we daarin herinneringen aan het afgelopen jaar verzamelen. Foto’s, teksten, tekeningen van de kinderen. Alles is welkom. We verbergen deze kist in juni voor de komende 25 jaar. Ook ideeën voor mogelijke locaties voor de kist zijn welkom. We willen deze herinneringen opslaan voor de volgende generatie en als inspiratie voor een volgend feestje in ons dorp”, zegt Piet Van Overbeke.