Benefietmatch en motorrit voor getroffen uitbaters en buren van afgebrand café ’t Zwijntje Didier Verbaere

23 juni 2020

Vrienden, klanten en verenigingen van café 't Zwijntje in Wetteren gaan deze zomer onder meer een benefietmatch voetballen, steunkaarten verkopen en een motorrit organiseren. De opbrengst gaat naar uitbaters Hans en Annie van het uitgebrande café, naar de eigenaar van het pand en naar de buren die schade leden door de brand.

Op zondag 14 juni brandde café ’t Zwijntje op Ten Ede Dorp compleet uit na een explosie van een kippenspit. In een halfuur tijd stortte het dak naar beneden en ook het hele interieur is verwoest. De zaalvoetbalclub Shaktar Pilzen schonk vorig weekend al de opbrengst van haar eetfestijn aan de uitbaters.

Rondgang met Pier Punaise

En er volgen nog meer steunacties. “Zodra het kan, organiseren we een benefietvoetbalmatch tussen Edeboys en Massemen. We gaan ook steunkaarten verkopen en er komt een rondgang met reus Pier Punaise”, zegt Marie Jeanne Meeus. “Mocht de competitie al gestart zijn, dan organiseren we een galamatch met oud-spelers van beide clubs op een zaterdagavond en met een maximum van 200 toeschouwers.”

De Manta’s Motorvrienden vormen hun jaarlijkse toertocht op 27 september om tot een benefieteditie. “Met start in Laarne en aankomst aan ’t Zwijntje. We zullen die dag met een collectebus bij alle motards langsgaan en de opbrengst van de rit gaat naar dit goede doel”, zegt Nico De Schoenmacker van de motorclub uit Melle.