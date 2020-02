Benefietconcert voor vluchtelingen met gospelkoor Amka Didier Verbaere

25 februari 2020

14u17 0 Wetteren De Vluchtelingenwerkgroep Wetteren organiseert op zaterdag 29 februari om 20 uur een benefietconcert met het gospelkoor Amka in de kapel van het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan 128 in Wetteren.

Het Gospelkoor uit Wetteren staat onder leiding van Jeroen De Wilde en Evodia Uggi en brengt een mix van swingende nummers. “Amka is Swahili voor ‘Sta op’ en wij staan op en vieren het leven door te zingen. In goede en slechte momenten”, aldus het koor.

De Vluchtelingenwerkgroep Wetteren zet zich al jaren in voor de vluchtelingen die in de gemeente wonen. Ze steunen hen met renteloze leningen die de groep haalt uit evenementen en via particuliere giften. Een ticket kost 10 euro en 7 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten kan je bekomen aan de ingang of bij Jo De Winter (09/369.23.60), Mich De Wilde (09/369.93. 24), Herman De Winne (09/369.70.98) of Makfira Mustafovic (0489/65.13.48).