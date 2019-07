Belgisch Islamitisch Centrum overweegt klacht tegen Vlaams Belang Wetteren

Wetteren

Het Belgisch Islamitisch Centrum voor Ontwikkeling en Samenwerking (BICOS) overweegt een klacht tegen gemeenteraadslid Wouter Bracke en het Vlaams Belang wegens haatzaaierij bij hun actie vorige week in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren. Het Vlaams Belang protesteerde er tegen enkele dames in boerkini en het gebrek aan controle op de kledingvoorschriften in het bad. Raadslid Bracke werd ook even opgepakt door de politie.