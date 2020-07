Bel Pop Bonanza wandelt door muzikale geschiedenis van Wetteren: Van Wim De Craene tot jong talent van vandaag Didier Verbaere

08 juli 2020

De muzikale geschiedenis van Vlaanderen is rijk en bijzonder. In iedere stad en gemeente vallen er schatten aan Belpop-verhalen te rapen, ook in Wetteren. De fiets- en wandelroutes zijn uitgestippeld door dé vakmannen bij uitstek: Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing). De twee hebben zich helemaal ingewerkt in het erfgoed van Wetteren en gidsen je over een parcours van 6 kilometer langs 10 muzikale hotspots.

Wie Wetteren zegt, denkt meteen aan Wim De Craene. Uiteraard mocht de betreurde troubadour in dit verhaal niet ontbreken. De zanger van Tim, Rozanne en Alles is nog bij het oude, krijgt een prominente plaats in dit verhaal. En je vond hem natuurlijk in zowat elke kroeg van Wetteren in de jaren ’70 en ’80. Heel wat van zijn pareltjes, die behoren tot het muzikale ergfgoed van Vlaanderen, schreef hij op bierviltjes.

En ook Bart Herman, wereldberoemd met zijn hit Ik ga dood aan jou, kende heel wat liefde en verdriet in Wetteren. Hij schreef er ook nummers over zoals Wetteren Passerelle. Die is ondertussen afgebroken maar zijn muziek staat vandaag nog steeds overeind.



Muzikale kroegen

Muziek was ook belangrijk in het dagelijkse leven van Jean en Julie Coolens. De uitbaters van legendarische kroegen De Romantica en De Frezko waren bekend om hun uitstekende muziekkeuze en artiesten hadden er een prominente plaats aan de toog. Ze kregen een vermelding in het nummer van De Craene. Nog zo’n legendarische kroeg was De Kneut. Ook die ligt intussen tegen de vlakte maar blijft voor eeuwig verder leven op de platenhoes Alles is nog bij het oude van Wim De Craene.



Delvaux en Dewit blijven ook stilstaan bij de muzikale carrière van Freddy Couché en geven een forum aan Danskotée Blitz, Bart D’Haese en de Britse zanger Tom Robinson. Want ook deze had een link met de gemeente. Jong talent van vandaag mocht uiteraard ook niet ontbreken. Op je tocht maak je kennis met het pas opgerichte label Pig Parade Records en met Stuudio, de opname en repetitieruimte waar alles voor veel muzikanten ooit begon.

“De wandeling is op maat van Wetteren gemaakt en we zijn fier op ons muzikale talent. Door corona moesten we op zoek naar alternatieve culturele activiteiten en dit kan je perfect in je eigen bubbel ontdekken", zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co). In Oost-Vlaanderen kan je ook in Dendermonde voor een soortgelijke wandeling terecht.

Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen, en een smartphone. Op verschillende locaties hangt een bordje met een QR-code. Achter elke code wacht een mooi verhaal in woord en beeld. Het routeplan kan je afhalen bij de strandkeet van de cultuurdienst op de Markt of downloaden via de website van CC Nova en www.belpopbonanza.be.