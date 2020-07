Begijnen, stropers, pastoors, criminelen en vroedvrouwen passeren de revue in boek van meester Jan: boeiende personages in de geschiedenis van Massemen tussen 1222 en 1804 Didier Verbaere

20 juli 2020

16u14 2 Massemen In ‘Van smid Walterus tot vondelinge Anthonia’ belicht Jan Lampaert een reeks boeiende personages in Massemen tussen 1222 en 1804. Hun verhaal van de wieg tot het graf werd gebundeld in 250 pagina’s en het boek wordt waarschijnlijk voorgesteld tijdens het kermisweekend op vrijdag 5 februari volgend jaar . Voorintekenen kan vanaf eind augustus.

Jan Lampaert (57), geboren en getogen in Massemen in een onderwijzersgezin van Kortenbos, week in 2006 uit naar het Spaanse Andalusië waar hij geniet van het rustige leven. In zijn koffers zaten ook manuscripten en archieven van zijn geboortedorp. “Ik ben altijd al erg gefascineerd geweest door familieverhalen, lokale geschiedenis en stambomen”, zegt Jan. “Ik kan uren geboeid luisteren naar verhalen van oudere mensen en genieten van snuisteren in oude boeken en in archieven op zoek naar verhalen van de mensen die voor mij in Massemen leefden en werkten”, zegt Jan. Tussen 1984 en 2006 was hij meester van de vijfde klas in de vrije basisschool van Massemen.

Archieven mee naar Spanje

Bij zijn vertrek in oktober 2006 naar Andalusië, samen met zijn man Jose Luis, neemt hij zijn archieven mee want hij is van plan wat opzoekwerk over zijn geboortedorp te doen. “Een aantal jaren geleden publiceerde ik de indexen van de Massemse parochieregisters met dopen, huwelijken en overlijdens tot 1804. Op basis van deze informatie en uitgebreid speurwerk in archieven in onder andere Mechelen, Brussel, Edingen en Gent, reconstrueerde ik het leven van opvallende figuren tussen 1222 tot 1804.”

“Het boek bevat de verhalen van kosterfamilies, begijnen, molenaars, criminelen, vroedvrouwen, vondelingen, pastoors, Massemse buitenpoorters en stropers. Ook Teutoonse dooppeters en Spaanse soldaten passeren de revue. Jan kon ook twee grafzerken van de kerk identificeren, ontdekte een dossier van een ontmaagding uit 1626 en kon via perkamenten oorkonden de geschiedenis van het Hof ten Honderd reconstrueren. Het waarom van de naam van de Begijnestraat wordt ook verklaard.

Testamenten

Het boek bevat ook nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, zoals oorkonden, tekeningen van het dorpsplein en het Hof ten Honderd uit 1721 en een tweetal testamenten van pastoors. Het zal ongeveer 250 pagina’s tellen en verschijnt in kleurendruk in februari 2021. Je kan het vanaf eind augustus tot 30 november bestellen aan een voorintekenprijs van 28 euro via BE79 0837 8460 6933, met als mededeling “Boek Massemen 2020”, naam, adres en eventueel emailadres. Het boek wordt uitgegeven met steun van de archiefdienst van de gemeente Wetteren en met de grote steun van een privésponsor.