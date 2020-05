Bedankt/Merci-campagne brengt samen met Gorki ode aan de zorgkundigen met You’ll never walk alone ’20 Didier Verbaere

11u52 4 Wetteren Als slotstuk van de campagne van Als slotstuk van de campagne van Bedankt/Merci nam Gorki, met de steun van 14 collega’s, een nieuwe versie op van de originele Gorki-single “You’ll never walk alone” uit 1993.

“Dit ter ere van alle zorgdragers die nu de boel draaiende houden. De song werd al opgepikt door het VTM Nieuws en zit nu ook in de playlists van StuBru en Nostalgie. We proberen de single ook in de Afrekening van StuBru gestemd te krijgen", zegt Kristof Malfait, één van de initiatiefnemers uit Wetteren.

“Heel wat steden en gemeentes maar ook zorgcentra en particulieren hesen ondertussen hun Bedankt/Merci-vlag. Met de opbrengst wordt later een Heldenbos aangeplant als blijvende steun en herinnering aan deze helden”, zegt Kristof Malfait.