Basisschool Scheppers investeert 5.000 euro in kunstgras voetbalveld Didier Verbaere

21 februari 2020

15u40 0 Wetteren Op de speelplaats van basisschool Scheppers in Wetteren werd vrijdagmiddag het nieuwe kunstgras voetbalveld officieel ingespeeld tussen een ploeg van leerkrachten het zesde leerjaar. De school investeerde 5.000 euro in het veldje.

“Na een verzakking , werd de hele koer opnieuw geasfalteerd. Maar het is wachten op subsidies om de hele speelplaats te vergroenen en te verfraaien. Samen met de ouderraad vonden we dit een mooie en nuttige investering als alternatief en de kinderen zijn in de wolken met hun nieuwe voetbalplein”, zegt directeur Joost De Brouwer. Op de speelplaats werd ook een ‘Gouden Huisje’ geplaatst waar de kinderen speelgoed kunnen ontlenen.