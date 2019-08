Bart De Winne is de nieuwe jongereninspecteur voor politiezone Wetteren Ook Leuven, Gent en Genk hebben soortgelijke functie in het korps Didier Verbaere

19 augustus 2019

16u04 0 Wetteren Bart De Winne (45) is de eerste jongereninspecteur in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. In zijn functie wil hij een brug slaan tussen jongeren en ouderen en vooral pro-actief problemen opsporen en oplossen. “Alvast aanspreekpunt bij de politie wil ik in dialoog gaan met de jeugd in de zone. Want jongeren hebben vaak een verkeerd beeld van de politie. En ouderen durven problemen vaak overroepen”, zegt Bart De Winne.

Bart De Winne werkt sinds 2000 als agent in de lokale politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Eerst op interventie, later in de wijken en ook bij de recherche. Vandaag heeft hij een nieuwe functie als jongereninspecteur. “in Vlaanderen is dit ook vrij uniek. Leuven heeft een studenteninspecteur, in Genk is er een scholeninspecteur en Gent heeft ook jongereninspecteurs”, zegt Bart.

Bruggen slaan

“De zone Wetteren, Laarne en Wichelen wil met de functie de brug slaan tussen jongeren en politie maar net zo goed tussen jongeren en andere mensen. Bart is al 20 jaar actief in het politiekorps, geboren en getogen in de zone en kent de 3 gemeenten dan ook behoorlijk goed. Hij zal vaak in burgerkledij aan het werk zijn maar nu en dan ook in uniform. Om zo de nodige contacten te leggen met en tussen jongeren, andere inwoners, verenigingen en tal van andere diensten. Hij zal vooral te zien zijn op plekken waar jongeren samenkomen, zoals in de buurt van scholen en fuiven”, legt korpschef Gerritjan Maes uit.

“Toch zal ik altijd mijn badge en wapen dragen zodat het meteen duidelijk is dat ik er in functie als politieman ben. Door mijn aanwezigheid kunnen we pro-actief problemen of misverstanden uit de weg helpen en problemen vooraf in de kiem smoren. Uiteraard gaan we niet alle problemen oplossen met losbandige jeugd. Maar praten vooraf is veel efficiënter dan achteraf brandjes te gaan blussen. Het is zeker niet de bedoeling om repressief te werk te gaan. Waar nodig zullen we de interventie of patrouilles betrekken in mijn werk. Maar ik kan evengoed problemen signaleren bij de sociale cel van de politie of bij het Drugpunt van de gemeente. Ik ga ook met scholen in dialoog treden. Zij weten vaak eerder waar er problemen kunnen opduiken”, legt Bart zijn nieuwe job uit.

Hangjongeren hebben ook hun plaats

Wetteren had gedurende enkele jaren heel wat last met een bende ‘hangjongeren’ die regelmatig slaags raken in de buurt van het station of fuiven terroriseerden. “Ik vind de term hangjongere onterecht. De jeugd heeft ook haar plaats in onze centra en op onze pleinen. De mensen zijn ook minder tolerant geworden. Als jeugdinspecteur wil ik kort op de bal spelen en een brug zijn tussen alle partijen. De jeugd moet weten dat ze met problemen ook bij ons terecht kunnen. Maar ik zal ook duidelijk stellen waar de grenzen liggen. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met de jeugd en jeugdwerk. En als papa van twee kinderen van 13 en 15 ben ik een ervaringsdeskundige”, lacht Bart. Die ervaring wil hij nu ook als politieman inzetten.