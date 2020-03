Bakkerij Braeckman sluit zondag de deuren maar wordt overgenomen door ambachtelijke Panda keten Didier Verbaere

17 maart 2020

16u57 16 Wetteren Bakkerij Braeckman op het Felix Beernaertsplein in Wetteren sluit op zondag 22 maart de deuren. Maar dat heeft niks met de coronacrisis te maken. De zaak stond al een tijdje te koop en is nu overgenomen door Bakkerij Panda.

Na 85 jaar traditie sluit ook Dirk Braeckman zijn warme bakkerij op Den Dries in Wetteren. Hij laat zijn zaak over aan Panda, een ambachtelijke familiebakkerij met ondertussen zeven vestigingen in Oost-Vlaanderen. De overname is geen verrassing. Dirk is al enkele jaren aan de slag als lesgever en bakker bij de firma Wouters en werkt er sinds januari zelfs fulltime.

“Maar Panda zal zorgen voor de lekkere continuïteit op het Felix Beernaertsplein. Ik wil al mijn trouwe klanten, toevallige klanten en passanten bedanken voor de jarenlange steun. En in het bijzonder mijn team medewerkers dat aan de slag kan blijven bij Panda”, zegt Dirk. Ook zijn vrouw Ellen Jooris koos enkele jaren geleden voor een carrièreswitch met haar kledingwinkel Martha’s. Die verhuisde onlangs van Laarne naar de Brusselsesteenweg in Massemen waar het koppel ook woont.