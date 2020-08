Bakkerij Bontinck stopt definitief na bijna honderdvijftig jaar en vijfde generatie bakkers in de Hoenderstraat: “De oven is op.” Didier Verbaere

28 augustus 2020

20u00 0 Wetteren Bakker Patrick Bontinck (60) van de gelijknamige bakkerij in de Hoederstraat in Wetteren steekt vannacht voor de laatste keer zijn oven aan. Vrouw Kathy Couché (59) bestelt morgen de laatste klanten. Het koppel, de vijfde generaties bakkers, stopt met de zaak na 41 jaar. Daarmee verdwijnt na bijna 150 jaar een stukje bakkersgeschiedenis in het centrum.

Patrick Bontinck is de vijfde generatie in de bakkersfamilie en nam de zaak 41 jaar geleden over van vader Robert en grootvader Oscar. Zowat 150 jaar lang bakt de familie al brood in de steenoven achter de winkel. “De oven is ondertussen bijna 100 jaar oud en is aan het einde van zijn Latijn. Dat is 40 jaar ouder dan ik maar investeren in een nieuwe oven zie ik niet meer zitten. Ik sta hier ook al meer dan 40 jaar te bakken. Het is tijd voor onze hobby’s muziek, reizen, fotografie en wandelen”, zegt Patrick.

Patrick bakte nog traditioneel langzaam in een oude steenoven op 200 graden. Dat zorgt voor de typische krokante korst. van heinde en ver kwamen klanten er om het brood. Een overname zit er niet in want het koppel heeft geen kinderen. En jonge ondernemers zien de nachtelijke stiel niet meer zitten. Bovendien is er heel wat concurrentie van de grootwarenhuizen en ‘koude bakkers’ en ketens. “We willen alle klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen. De laatste week werden we overstelpt met bloemen, geschenken en flessen drank. Het zal vreemd aanvoelen om zaterdag voor het laatst in de winkel te staan ”, zegt Kathy. Zaterdag 30 augustus is de laatste dag. Nadien gaat de deur onherroepelijk vast.