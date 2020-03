Autocarbedrijf haalt meer dan 2.000 gestrande reizigers terug naar België: “Mensen zijn enorm dankbaar dat ze thuis zijn” Didier Verbaere

19 maart 2020

18u10 0 Wetteren ITA Cars Vanhove uit Massemen repatrieert sinds vrijdagnacht met man en macht meer dan 2.000 gestrande reizigers van reisorganisatie TUI terug naar huis in België, Nederland en Frankrijk. “We willen iedereen veilig en gezond thuisbrengen voor de landen van bestemming en hun luchtruim er in totale lockdown gaan”, zegt zaakvoerder Jonas Vanhove van het familiebedrijf.

Sinds de coronacrisis en het sluiten van de Europese buitengrenzen zitten meer dan 27.000 Belgen vast op hun vakantiebestemming. Touroperator TUI België en Frankrijk gaf de opdracht aan ITA Cars Vanhove in Massemen om meer dan 2.000 gerepatrieerde reizigers op te halen in luchthavens in Frankrijk en Nederland en hen naar andere luchthavens te brengen. Een logistiek huzarenstukje voor het bedrijf in Massemen.

“Sinds vrijdagnacht zijn we met man en macht bezig om dit te organiseren met onze vloot van zes bussen en acht chauffeurs en hebben we ook collega’s van andere maatschappijen om hulp gevraagd. We hebben sindsdien bijna tweeduizend gerepatrieerde reizigers uit Agadir in Marokko, uit Egypte en Mexico terug thuisgebracht van de luchthavens in Orly en Charles du Gaulle in Parijs of van Nantes en ook vanuit Amsterdam naar België. We zetten hen af aan de luchthavens waar ze zijn opgestegen in Brussel, Luik en Oostende”, legt zaakvoerder Jonas Vanhove van de busmaatschappij uit.

Speciale maatregelen

“Deze repatriëring is ook speciaal omdat we de veiligheidsmaatregelen moeten volgen en het risico op besmettingen van corona moeten vermijden. Onze chauffeurs zitten achter plastiek en er is ook de social distance regel waardoor we met halve bussen rondrijden. Niet evident als je pas een paar uur vooraf telefoon krijgt dat er een vlucht met tweehonderd passagiers onderweg is naar Parijs. Ik ben fier op mijn chauffeurs die deze klus zonder morren en met een enorme inzet klaren. We rijden echt op de limiet van wat wettelijk is en zij rijden verschillende keren per dag heen en terug tussen verschillende luchthavens. Onze eerste bezorgdheid is nu om iedereen veilig, gezond en comfortabel thuis te krijgen. Als kleine busmaatschappij zijn we enorm fier dankbaar dat we deze opdracht mogen uitvoeren. Want er staat onze sector nog een moeilijke tijd te wachten”, besluit Jonas.

Ik ben fier op mijn chauffeurs die deze klus zonder morren en met een enorme inzet klaren. Jonas Vanhove

Enorm dankbaar

Glenn Coessens uit Massemen is één van de chauffeurs die sinds vrijdagnacht reizigers naar huis brengt. Reizigers zijn uiteraard wat ontgoocheld dat hun vakantie door deze crisis in het water valt. Maar ook opgelucht om naar huis te komen. “Mijn ervaring is dat ze ons enorm dankbaar zijn dat ze goed en veilig naar huis konden”, zegt Glenn.