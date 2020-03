Auteur Willem Fouquaert wil met ‘Goed Geverfd’ lezers nu ook leren schilderen Didier Verbaere

05 maart 2020

17u41 0 Wetteren Decorateur en auteur Willem Fouquaert van La Peinturette uit Westrem heeft een nieuw boek uit: ‘Goed Geverfd, alle technieken om je interieur op te peppen’. “Met veel handige tips en en interieurtips probeer ik de lezers een handje te helpen bij het decoreren van de woning”, vertelt Willem.

Willem Fouquaert bracht bij uitgeverij Lannoo tussen 2006 en 2014 zes boeken uit in de reeks MAGIE: Meubelmagie, Kalkmagie, Kleurmagie, Verfmagie, Meubelmagie II en Vintagemagie. Stuk voor stuk zijn het boeken met handige tips voor doe-het-zelvers. In La Peinturette, zijn vintagemeubelzaak in de voormalige pastorij aan de kerk, geeft de 56-jarige decorateur ook workshops voor beginners en gevorderden.

Handige tips en advies

“Goed Geverfd is een handig boek voor iedereen die zelf aan de slag wil in zijn interieur zonder professionele hulp. Schilderen is een stiel apart en veel meer dan zomaar wat verf op een muur gooien. Maar met de juiste technieken, het juiste materiaal en de juiste producten kom je al heel ver en dicht bij een professioneel resultaat”, zegt Willem. “In het boek neem ik de lezer mee op ontdekkingstocht door het huis, op zoek naar alles wat je zelf eenvoudig kan herdecoreren”. Het boek bestaat uit twee delen. Een eerste over het behandelen en schilderen van hout in huis, en een tweede deel over het verven van muren.

Schilderen is een stiel apart, veel meer dan zomaar wat verf op een muur gooien Willem Fouquart

“Ik heb nog wel een paar ideeën voor een volgend boek in de reeks. Dan denk ik aan een mogelijk boek ‘Groen Geverfd’, over ecologisch verven. Dat is een trend bij jonge mensen en technologisch staan deze producten vandaag op punt”, besluit Willem.

Het boek ‘Goed Geverfd’ en de Franse vertaling Peindre is nu te koop in de boekhandels en kost 30 euro. Info op de website.