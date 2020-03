Arbeidsinspectie legt liveoptreden stil voor identiteitscontrole Didier Verbaere

01 maart 2020

13u12 0 Wetteren Een liveoptreden van LED-Revel Bart D’Haese in de Lemon Bar in Wetteren werd zaterdagavond abrupt onderbroken voor een identiteitscontrole van de arbeidsinspectie. Muzikant Bart D’Haese moest zijn dj-set staken en zijn paspoort bovenhalen. “Beneden alle peil”, klonk het bij collega-muzikanten.

Lemon Bar aan het Stationsplein kreeg al vaker de arbeidsinspectie over de vloer maar nooit werden er inbreuken vastgesteld. Zaterdagavond meldde een inspecteur zich opnieuw aan in de populaire bar en werden de boeken en het personeel gecontroleerd. Ook nu waren er geen inbreuken.

Op dat moment was Bart D’Haese bezig aan een live dj-set in de zaal achter het café. Ook hij moest op vraag van de inspectrice zijn ID-kaart bovenhalen en zijn optreden staken. “Beneden alle peil. Akkoord dat het personeel kan gecontroleerd worden. Maar een optreden onderbreken om te controleren of de muzikant wel in orde is? Dat kan ook wel even wachten”, zegt Piet De Keulenaer, gitarist bij Jesus has a twin. “Bart is al jaren professioneel met muziek bezig, is zelfstandige en met alles in orde. Volgende week staat hij zelfs in India op het podium en deze zomer speelt hij op Werchter. Hebben die gasten van de arbeidsinspectie niks beter te doen. Ik overweeg om klacht in te dienen tegen zulke manieren van werken”, besluit Piet.