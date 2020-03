Applaus voor de hulpdiensten en Volare voor de sterren: “En hou je gezond want jullie houden ons op de hoogte” Didier Verbaere

18 maart 2020

20u36 0 Wetteren In een uitgestorven en doods centrum van Wetteren klonk woensdagavond om klokslag 20 uur hier en daar applaus voor de hulpdiensten die de coronacrisis bestrijden. De oproep op sociale media werd niet massaal opgevolgd en klonk ook niet luid. Maar wel gemeend.

Deze crisis brengt ook mensen samen. Ook al zitten we in een gedeeltelijke afzondering. Vanop de balkons aan Rode Heuvel in Wetteren slaan mensen een praatje met elkaar. Ze vragen hoe het gaat en of ze kunnen helpen met de boodschappen. “Ik heb nog voldoende wc-papier”, zegt een man ludiek. Om 20 uur gaan de handen op elkaar en zingt een man zelfs het Italiaanse lied Volare naar de sterren. “Dat is het minste wat we kunnen doen voor onze hulpdiensten”, klinkt het. “Hou je gezond want jullie houden ons op de hoogte”, roept een oudere vrouw me na. Ik krijg zowaar een krop in de keel.

Meer over Wetteren

Volare