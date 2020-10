Annie en Lucien vieren hun 60ste huwelijksverjaardag in de trouwzaal waar Lucien honderden huwelijken hielp voltrekken Didier Verbaere

01 oktober 2020

17u53 0 Massemen Op het oude gemeentehuis in Wetteren werd het diamanten jubileum van Lucien Bovyn (82) en Annie van Heddeghem (82) gevierd. Dat vierden ze in de trouwzaal waar Lucien honderden huwelijken hielp voltrekken als medewerker van de burgerlijke stand van de gemeente. Ook na zijn pensioen trouwens. “Hij hielp ons na zijn pensioen ook een paar keer uit de nood”.

Lucien is geboren en getogen n Massemen. Daar speelde hij als jonge gast voetbal bij Eendracht en was er lid van de KSA. Hij volgt school tot zijn 20ste en studeert af aan de provinciale handels- en taalinstituut in Gent, ook wel de English Club genoemd. In 1958 kan hij aan de slag bij notaris-senator Liban Van Laeys en blijft er 25 jaar notarisklerk. In 1983 gaat hij aan de slag bij de gemeente Wetteren. Eerst op de technische dienst en nadien tot 1999 op de burgerlijke stand. Na zijn pensioen zal hij in 2002 en in 2005 zal hij nog tweemaal terugkeren om te helpen op de dienst als die met personeelstekort kampt. “De gemeente is er Lucien nog altijd heel erg dankbaar voor”, zegt burgemeester Alain Pardaen.

Ook Annie is een Massemse en studeerde tot haar 18de snit en naad in Aalst. Ze gaat nadien aan de slag bij verschillende werkgevers en naait ook na haar uren thuis. Na haar huwelijk maakt ze thuis kledij op bestelling. In 1980 gaat ze nog tien jaar werken in feestzaal Parking. Annie en Lucien kennen elkaar al van kleins af. Ze zijn buren en wonen maar 500 meter van elkaar en worden boezemvrienden. Rond hun 18 jaar slaat de vonk echt over en na vier jaar trouwen ze op 1 oktober 1960. Lucien en Annie hebben twee kinderen grootgebracht, Marianne en Martine. Ze zijn ook al gezegend met twee schattige kleinkinderen, Pieter-Jan en Charlotte.

Stichter Gebuurtedekenij Lambroek

In zijn vrije tijd is Lucien vooral te vinden bij Eendracht Massemen, hij is er een tijdje ondervoorzitter in de periode 1980 tot 1983. Daarna speelt hij bij de Veteranen van Wetteren, Massemen en Westrem. Op zijn 55 jaar stopt hij na bijna 40 jaar met voetballen. Hij is ook secretaris en schatbewaarder van het feest- en sportcomité Massemen en is één van de stichters en ook de eerste secretaris van de gebuurtedekenij Lambroek. Daarnaast is hij ook nog bestuurslid van de Verbroedering van het gemeentepersoneel en lid van de Landelijke Gilde Massemen. Verder heeft hij zich ook nog een tijdje politiek geëngageerd in Massemen en is 12 jaar COO-lid en 6 jaar gemeenteraadslid geweest. Annie werkte het liefst in haar tuin en was eveneens lid van verschillende verenigingen. Ze zijn vandaag nog altijd lid van de gebuurtedekenij Lambroek en genieten samen van het leven en van hun kinderen en kleinkinderen.