Andy Bontinck (Wetteren): “Ik blijf op mijn honger zitten” Xavier De Naeyer

11 september 2020

10u48 0 Wetteren Na de bekeruitschakeling bij derdenationaler Zwarte Leeuw uit Rijkevorsel heeft Wetteren (tweede nationale) nog twee oefenwedstrijden om de mayonaise te laten pakken.

FC Wetteren keerde afgelopen weekend met een nederlaag uit Rijkevorsel terug. Na de opener van Michiel De Bruycker slikte RFCW nog twee doelpunten. “Als er één ploeg verdiende om door te gaan, dan wel Zwarte Leeuw”, geeft de Wetterse sportief verantwoordelijke Andy Bontinck toe. “Zij hebben zeker een degelijke ploeg. Wij kregen ook mogelijkheden om op 1-2 te komen en hadden bij een 1-1-tussenstand altijd een penalty moeten krijgen voor handsspel. Het is jammer dat we ons bekerparcours van vorig jaar niet konden herhalen. Bij winst stonden we voor een verre verplaatsing, terwijl we nu op eigen veld een stevige oefenmatch tegen Pepingen-Halle krijgen. Met het oog op de thuismatch tegen Merelbeke in de competitie is dat geen slechte zaak. Ik ben over het algemeen tevreden over zondag. Ons verdedigende blok stond al beter en we slaagden erin compact te spelen. Wat dat betreft zagen we toch vooruitgang tegenover de iets mindere voorbereiding tot nu toe.”

Mindere voorbereiding

Bontinck zag positieve elementen in het verlies bij Zwarte Leeuw, maar weet dat zijn ploeg nog niet helemaal klaar is. “We kampen met wat blessureleed en bij sommige nieuwkomers blijf ik nog wat op mijn honger zitten. Individueel moet er dus bij een paar spelers nog een tandje bij. De aanpassing duurt wat langer, maar ik ben ervan overtuigd dat we onze doelen zullen bereiken als iedereen fit blijft en zijn eigen niveau kan halen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk om op zulke korte termijn een ploeg te bouwen die meteen klaar is voor dat stapje hogerop. Met Mandel United vanavond en Pepingen-Halle zondag hebben we nog twee partijen om een aantal zaken te verbeteren voor de competitiestart. We kijken al erg uit naar het bezoek van Merelbeke. Dat is een kwestie van ons kent ons. Die onderlinge confrontaties waren altijd al geladen en afgelopen zomer maakten verschillende spelers de overstap van de ene naar de andere club. We verwachten meer belangstelling dan normaal en kregen van de burgemeester de toelating om uitzonderlijk zeshonderd toeschouwers binnen te laten.”

In de oefenmatch tegen Mandel United hield Wetteren de eerstenationaler op een scoreloos gelijkspel.