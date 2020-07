André zat 48 jaar in de gemeenteraad en is nu ook al 60 jaar getrouwd met zijn Marie: “Liefde op het eerste gezicht” Didier Verbaere

15 juli 2020

16u37 3 Wetteren In Hotel Winterhof vierden André D’Hauwe en Marie Mertens hun uitgestelde 60ste huwelijksverjaardag. André en Marie hadden hun hele leven lang een landbouwbedrijf in Massemen. Daarnaast zetelde André ook 48 jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Een unicum in Wetteren.

André (85) en Marie (83) huwden op 31 mei 1960 en brachten samen drie kinderen groot. Rita, Godelieve en Johan zorgden op hun beurt voor kleinkinderen Pieter, Isabel, Femke, Marieke, Lynn, Linde, Kenneth, Jonas en Evelien. En ze hebben ook al zeven achterkleinkinderen: Louise, Clément, Juliette, Nora, Victor, Marie en Cyril.

André werd geboren en getogen in Massemen als jongste zoon in een landbouwgezin. Hij beleefde een zorgeloze jeugd, was lid van de scouts en is sportief. Na zijn lagere school volgde hij nog tuinbouw in Scheppers, maar op zijn vijftiende stapte hij mee in het bedrijf van zijn ouders. Als jonge soldaat diende hij ook bij de infanterie in Siegen.

Marie is van Melle, maar verhuisde met haar ouders en zes broers en zussen op haar veertiende naar Westrem. Ook zij stamt uit een landbouwgezin en moest vaak helpen op het veld. Ze liep school in Kwatrecht en moest daar vroeg mee stoppen om te werken. Wat ze jammer vindt, want ze was graag verpleegster geworden.

Het koppel leerde elkaar kennen op de jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem. Het was liefde op het eerste gezicht, maar André was nogal een losbol in die tijd. Toch blijven ze elkaar zien en in 1960 huwden ze. Ze namen de boerderij van de grootouders van André over. Vandaag runt zoon Johan de zaak even verderop als De Kortenboshoeve.

Onafgebroken 48 jaar in Wetterse politiek

De enige vrije tijd die André zichzelf gunt, is de politiek. Daar belandde hij in door dokter Capiau. Hij was meteen verkozen voor de toenmalige Gemeentebelangen. André zal tot begin 2018 maar liefst 48 jaar lang als gemeenteraadslid zetelen, een unieke prestatie. Hij zetelde onder meer voor de CVP, Nieuw Wetteren, de VU, PVV/VLD en Respect. Hij kreeg soms kans om schepen te worden, maar dat zag hij niet zitten door het vele werk op zijn boerderij. Ook zijn grootvader heeft in de politiek gezeten, zijn oom is burgemeester van Massemen geweest en zijn vader is voorzitter van de COO (het toenmalige OCMW) van Massemen geweest. Ook zoon Johan zetelt vandaag in de gemeenteraad van Wetteren voor Open Vld. Hij werd net als zijn vader meteen verkozen.