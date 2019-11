André Plehiers viert 100ste verjaardag Didier Verbaere

18 november 2019

12u44 1 Wetteren André Plehiers vierde zondag in Massemen zijn 100ste verjaardag. Hij werd met een open wagen het dorp rond gevoerd en is nog steeds in blakende gezondheid. Zaterdagavond mocht hij ook al de aftrap geven op een voetbalwedstrijd van Massemen.

André Remi Leon Plehiers is geboren op 17 november 1919 in Scheldewindeke als zoon van Gustaaf en Houbraken Marie. Zijn vader is grafmaker en klokkenluider in Scheldewindeke. Hij komt uit een gezin met vier kinderen en is de derde in de rij. Als kind heeft hij lang krulhaar en werd daarom dan ook al eens uitgekozen als kindeke Jezus in de processie. Hij was een een fervent voetballer.

Na zijn schooltijd leerde hij op zijn 15de de stiel van fietsenmaker bij een fietshersteller in Zottegem. Daar is hij blijven helpen tot aan zijn huwelijk. Zijn beste jeugdvriend is André Van Cauwenberge, de latere stationschef van Wetteren en vader van de rector van de Gentse universiteit. Hij vervulde zijn legerdienst vlak voor de oorlog in 1939 en het is tijdens de Tweede Wereldoorlog dat hij via een gemeenschappelijke vriendin van hem en André Van Cauwenberge, de mooie Massemse Estella De Geest leert kennen. Vanaf dan gaat hij vaak met de fiets naar Massemen en na de bevrijding trouwen ze op 19 oktober 1944 in Massemen.

Zijn vrouw heeft er al een stoffenwinkel met als specialiteit schorten, maar maakt ook mooie blouses en rokken voor klanten die stof bij haar komen kiezen. André heeft in de plaats achter haar winkel een ruimte om fietsen te herstellen en te verkopen. Hij heeft er zijn fietsenzaak tot in 1964 waarna Jules Niemegeers (stichter van het wielermerk Prestige) hem aanwerft. Hij kent Jules al lang omdat hij er zijn onderdelen aankoopt en ze samen graag naar wedstrijden gaan. André en Estella hebben samen een zoon Freddy, twee kleinzonen Jo en Frank en al vijf schatten van achterkleinkinderen.

André gaat in die tijd en nu nog steeds heel graag uit en blijft ook graag al eens hangen. Als hobby speelde hij ook toneel in Scheldewindeke. En hij was bestuurslid van het voetbal van Massemen. Zoon Freddy erft zijn voetbalgenen en voetbalde bij AA Gent. Ook daar was André graag gezien. Zijn vrouw overleed reeds in 2008, maar André bleef ondanks dit verlies in de ouderlijke woning van zijn vrouw wonen en doet zijn huishoudelijke taken nog altijd zelf. En elke zondag is hij trouw in de kerk om nadien een pint te gaan drinken op Massemen Dorp.