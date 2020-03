Amper 10 procent kinderen in opvang in de basisscholen Didier Verbaere

16 maart 2020

13u59 1 Wetteren In de basisscholen boden zich deze ochtend amper 10 procent van de leerlingen aan voor de opvang tijdens de coronacrisis. Lessen zijn opgeschort. In het secundaire onderwijs zijn er nauwelijks leerlingen aanwezig.

Het College Paters Jozefieten in Melle zag deze ochtend geen enkele leerling opdagen in het secundair. “We hebben dan ook onze aanwezige leerkrachten naar huis gestuurd”, zegt algemeen directeur Jan De Gendt. “De komende weken bekijken we hoe we de leerlingen in het ritme kunnen houden met bijvoorbeeld thuisopdrachten zodat de kloof in de leerachterstand na de Paasvakantie niet te groot wordt”, aldus de directeur. “In de basisafdeling daagden 15 leerlingen op. “We bekijken ook hier hoe we hen de komende weken op een nuttige, aangename en zinvolle manier kunnen bezighouden”, zegt De Gendt.

Hetzelfde verhaal krijgen we in Sint-Getrudis in Wetteren te horen. “Op onze afdelingen in het centrum, in Sint-Jozef en in Overbeke hebben we momenteel slechts 20, 22 en 11 leerlingen in de opvang”, zegt directrice Kathleen De Winne.