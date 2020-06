Altro opent nieuw vastgoedkantoor: “Wetteren is strategisch gelegen en toch betaalbaar” Didier Verbaere

20 juni 2020

12u17 0 Wetteren Vastgoedgroep Altro, gespecialiseerd in residentieel wonen, opende in de Hekkerstraat in Wetteren een vijfde kantoor.

Zaakvoerders Dave Bracke en Kris Dyselinck werkten in Wetteren al samen met het vastgoedkantoor Daniël Van Der Schueren voor de verkoop van appartementen en beiden worden nu partners in het nieuwe Altro-kantoor aan de Hekkerstraat.

“Wetteren is strategisch gelegen tussen Gent en Brussel en dus heel interessant op nieuwbouwvlak, aangezien het hier ook nog heel betaalbaar wonen is. In Daniël vonden we een ideale partner om Altro ook hier op de kaart te zetten”, zegt Dave Bracke.

Daniël Van Der Schueren is sinds 1990 actief als zakenkantoor en vastgoedmakelaar. “Ik word er 65, maar denk nog lang niet aan mijn pensioen. Door deze samenwerking is de toekomst van het kantoor en mijn medewerkers verzekerd”, zegt Daniël. “Vandaag verkopen we hier drie nieuwe projecten in Hof Ter Linden aan Diepenbroek, op W20 aan Rode Heuvel en Residentie Clara op het Felix Beernaertsplein. Samen zijn dat 130 woonentiteiten in aanbouw en er is al 85 procent verkocht. Dat bewijst hoe aantrekkelijk het hier wonen is”, besluit Kris.