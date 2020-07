Als dernyfestival doorgaat, zal het worden gereden door vrouwen en oud-renners Didier Verbaere

08 juli 2020

11u26 5 Wetteren Als er in Wetteren een dernyfestival wordt georganiseerd op maandag 7 september, dan zal dat vooral door rensters en oud-renners worden gereden. “De meeste profrenners rijden dan ergens een grote ronde of bereiden zich voor op de klassiekers. Dus hebben we een alternatief programma in elkaar gebokst. Binnen twee weken hakken we de knoop door”, zegt voorzitter Olivier Van Alboom van Wielerclub Wetthra.

Het Wetthra Derny Festival is het jaarlijkse hoogtepunt van Wetteren kermis. Dan zakken duizenden wielerliefhebbers af naar de spectaculaire profkoers achter brommertjes. In principe zou dit massaevenement in september ook al mogen. “We kijken de kat nog even uit de boom en beslissen, samen met de veiligheidscel van de gemeente, onder welke voorwaarden we de koers veilig kunnen organiseren”, zegt voorzitter Olivier Van Alboom.

Alternatief peloton en parcours

Door de coronacrisis en de herschikking van de internationale wielerkalender, zal de koers in Wetteren er in ieder geval anders uitzien. Want in september wordt de Tour de France gereden. De kans dat Wetthra dan een grote nationale of internationale ster aan de start krijgt in Wetteren is dus klein. “Er liggen verschillende scenario’s op tafel. Een echte profkoers zal inderdaad moeilijk zijn. Maar toch zijn een aantal profs zelf vragende partij om te komen rijden. Daarnaast komt er zeker een dernykoers voor vrouwen en een wedstrijd met oud-renners zoals Johan Museeuw en Sven Nys”, zegt Olivier.

“Ook het parcours zal er misschien anders uitzien. We denken aan een langer parcours zodat we het volk kunnen spreiden. We hopen ook dat onze tent kan opengaan want die inkomsten hebben we nodig voor de organisatie. Op 20 juli wordt nationaal beslist wat de voorwaarden voor een massaevenement zullen zijn. Wij zitten op 24 juli opnieuw rond de tafel en hakken dan definitief de knoop door”, besluit Olivier.