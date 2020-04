Alle 68 personeelsleden woonzorgcentrum Armonea testen negatief Didier Verbaere

26 april 2020

13u12 2 Wetteren Alle 68 personeelsleden van woonzorgcentrum Armonea in Wetteren Overbeke hebben negatief getest op covid-19. Ook de bewoners bleven tot op heden gevrijwaard van het virus.

“We zijn enorm tevreden dat al onze 68 medewerkers, het zorgpersoneel en de vrijwilligers woensdag eindelijk allemaal getest werden. En dat ze bovendien allemaal negatief zijn. Dat is goed nieuws voor hen en hun familie", zegt directeur Erwin Lips. Hij kreeg zondagvoormiddag de resultaten en belde iedereen persoonlijk op.

“Momenteel vallen er ook geen overlijdens te betreuren, is geen enkele bewoner opgenomen in een ziekenhuis en vertoont niemand symptomen. We doen er alles aan om het woonzorgcentrum coronavrij te houden", besluit Erwin.