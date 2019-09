Albert en Maria vieren diamanten huwelijk Didier Verbaere

07 september 2019

13u41 0 Wetteren Albert Herrebaut (81) en Maria Ingels (79) uit Wetteren-Ten-Ede vierden hun diamanten huwelijksverjaardag op het gemeentehuis aan Rode Heuvel.

Albert werd geboren in Wetteren-Ten-Ede in een kroostrijk gezin. Helaas overleed zijn moeder in het kraambed bij de geboorte van haar tiende kind. Als jonge gast voetbalt hij bij Eendracht Laarne en SK Ten Ede. Daar zal hij tot zijn 47ste kapitein zijn in de ploeg. Beroepshalve was hij ondermeer aan de slag als wever bij Beernaerts en in de chocoladefabriek van Colpaert in Wetteren.

Maria woonde in haar jeugd in Laarne. Tijdens een wandeling leerde ze Albert kennen die er op bezoek was bij een tante. Het koppel werd op slag verliefd. Na zijn huwelijk wordt Maria voorzitster van de voetbalploeg en ze houdt ook vijf jaar lang café op de parochie. Het koppel heeft twee dochters en ook één zoon die reeds overleden is.