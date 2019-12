Afvalbrand treft tabaksbedrijf Didier Verbaere

29 december 2019

02u07 4 Wetteren Bij het tabaksbedrijf Tabacco Twist NV in de Vantegemstraat op het industrieterrein van Kwatrecht in Wetteren brak zaterdagnacht om 00.30 uur brand uit. Een pallet met geperst tabaksafval was er in brand gevlogen maar de schade bleef beperkt.

Om 00.30 uur kreeg de brandweer een melding van een industriebrand op Vantegem. Korpsen van Wetteren en Gent snelden naar het industriepark. Twist NV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in roltabak. Een pallet met tabaksafval had er vuur gevat. “Vermoedelijk is de brand ontstaan door interne warmte en broei waardoor de tabak vanzelf ontbrand is. De pallet stond naast de productiehal buiten onder een luifel waardoor de schade beperkt is", zegt luitenant Romain Van Bever van de Wetterse brandweer.