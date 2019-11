Afsluiten parkeerplaatsen voor veiligheid en doorgang hulpdiensten niet voor herhaling vatbaar Didier Verbaere

01 november 2019

20u33 0 Wetteren De politie van Wetteren sloot vrijdag op de Markt enkele parkeerplaatsen preventief af voor de hulpdiensten maar dat is niet voor herhaling vatbaar. “Niet optimaal”, zegt de politie.

In het jeugd- en danscafé Barak vindt vrijdagavond een privéfeest plaats voor de definitieve sluiting van de zaak. Voor de deur staat een grote tent en die belemmert de doorgang. De politie sloot daarom drie parkeerplaatsen naast de tent ter hoogte van café De Beurs af met politielint en kegels. Heel wat passanten vroegen zich af wat er gaande was.

“Het gaat om een proefopstelling die de doorgang van de hulpdiensten moet garanderen naar de panden voorbij het café Barak. De tent zorgt er immers voor dat die doorgang is geblokkeerd”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. Het is voor het eerst dat de politie dergelijke maatregelen neemt. “en meteen ook de laatste keer want deze opstelling is ook niet optimaal”, geeft De Loof toe.