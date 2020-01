Afscheid van Eli De Backer (55) in bomvolle Sint-Martinuskerk Didier Verbaere

25 januari 2020

18u41 7 Wetteren In een Bomvolle Sint-Martinuskerk in Massemen werd zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Eli De Backer (55). De juwelier en goudsmid en gepassioneerd muzikant overleed onverwachts afgelopen maandag.

Eli De Backer was de zoon van Marcel De Backer (+) en Elza Keppens en de jongste broer van Tineke, Katrien en Johanna. Hij volgde in de voetsporen van zijn vader en werd goudsmid in het dorpscentrum van Massemen. Daarnaast was hij ook een gepassioneerd muzikant en drummer in tal van bands. “Ooit slaagde hij erin om van een podium te donderen, recht te krabbelen, een diepe buiging naar het publiek te maken en weer verder te spelen. Onze Eli was een specialen", klonk het in de bomvolle kerk.

Muziek weerklonk ook tijdens de dienst. Ruimtevaarder van Kommil Foo. Want ook Eli was een buitenbeentje. En zijn lievelingsnummer van het Dave Brubeck Quartet tijdens de offergang. Op de tonen van Glenn Miller’s Moonlight Serenade verliet de as van Eli de kerk.