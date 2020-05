Afscheid in beperkte kring van Eugeen Kennof Didier Verbaere

01 mei 2020

11u11 0 Wetteren In de Sint-Martinuskerk van Massemen wordt zaterdag in beperkte kring afscheid genomen van Eugeen Kennof. De echtgenoot van Cécile Vandamme en stichter en bezieler van het gelijknamige sorteer en recyclagebedrijf overleed afgelopen maandag op 87-jarige leeftijd in het WZC Sint-Jozef.

Eugeen Kennof was een bekend figuur in Wetteren en de ruime regio. Zijn naam prijkte op containers al tal van bouw- of renovatiewerven. Als jonge ondernemer startte hij met aanleg en onderhoud van wegen en stichtte hij het bekende Sorteer en Recyclagebedrijf Kennof. De zaak wordt vandaag nog door de familie succesvol verdergezet. Eugeen is geboren op 22 oktober 1933 in Oordegem maar vestigde zich in Westrem. Samen met Cécile Vandamme kreeg hij drie kinderen: Geert, Toon en Jan en gezegend met vier kleinkinderen.

Samen met zijn vrouw was hij ook één van de stichters en drijvende krachten van Dansclub Wetteren in de toenmalige Otorongohoeve in de wijk Boskant. Hij was ook gewezen Commissaris van de Regionale Syndicale Kamer van het Bouwbedrijf en kreeg verschillende medailles voor bewezen diensten.

Sinds augustus vorig jaar verbleef hij samen met zijn vrouw in het Woonzorghuis Sint-Jozef. Na een herseninfarct ging het stilletjes bergaf met zijn gezondheid. Maandag overleed hij er in alle stilte. De kerkdienst heeft nu zaterdag plaats in Massemen in intieme kring door de coronamaatregelen. De urne zal later worden bijgezet op het urneveld van de begraafplaats op Kapellekouter. Online condoleren kan op www.begraffenissen-filipdesmet.be.