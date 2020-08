Afbraak leegstaande woningen Kerkstraat en handelspanden Markt start in najaar Didier Verbaere

26 augustus 2020

15u27 0 Wetteren In het najaar start de afbraak van 11 leegstaande woningen in de Kerkstraat van Wetteren. Ook drie handelspanden op de Markt gaan tegen de vlakte voor de bouw van nieuwe appartementen en handelsruimtes.

Het nieuwbouwproject in hartje centrum van Wetteren is een werk van lange adem. Een eerste plan, met een groene woontoren in de Kerkstraat, werd na protest van de omwonenden afgekeurd. Daarop nam een nieuwe projectontwikkelaar over. Zijn ontwerp werd ondertussen vergund na enkele aanpassingen en adviezen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 2 september. In het binnengebied tussen Kerkstraat en Markt komt een aangepaste fietsberging, ondergrondse en bovengrondse parkeerruimtes. In afwachting van de goedkeuring van de definitieve plannen, kan wel al begonnen worden met de sloop van de 11 woningen en de voormalige speelgoedwinkel, juwelier Bauwens en café Barak.