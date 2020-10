Gesponsorde inhoud Ademruimte voor eeuwenoude Massemse linde Didier Verbaere

05 oktober 2020

14u14 0 Massemen De wortels van de eeuwenoude linde op het Dorpsplein van Massemen krijgen extra ademruimte. De schrale grond rond de boom wordt er uitgegraven en vervangen door verse aarde in ondergrondse wortelkisten. Op die manier kunnen de wortels beter groeien en wordt bovengrond geen ruimte verloren op het Dorpsplein.

De boom werd in 2016 bekroond als Boom van het jaar en wordt sindsdien extra gesoigneerd. Sinds maandagochtend wordt de grond rond de stam extra uitgegraven en extra wortelruimte gecreëerd. Bij een grondig onderzoek bleek de groeiplaats en beworteling een knelpunt voor de gezondheid van de eeuweling. Een oude boom zoals de linde heeft immers een doorwortelbare ruimte van minstens 100 kubieke meter nodig terwijl dat op dit moment amper een kleine 40 kubiek is in een sterk verdichte en schrale, voedselarme bodem.

De gemeente koos voor een ondergronds systeem. De kasseien worden tijdelijk verwijderd en de schrale, arme grond wordt 2m diep uitgegraven. In de vrijgekomen ruimte worden boomkratten geplaatst. De kratten worden gevuld met kwalitatieve grond. Daarna worden de kasseien teruggeplaatst. Zo ontstaat er een ondergrondse ruimte waar de wortels optimaal kunnen groeien. In het najaar komen er aangepaste planten en bloembollen in de boomspiegel. De werken worden gesubsidieerd door Onroerend Erfgoed.