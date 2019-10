Acht gemeenten werken verder in ‘nieuwe’ DDS, Laarne zoekt intercommunale in het Gentse Didier Verbaere

15 oktober 2019

15u50 0 Wetteren De gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele werken ook de komende 15 jaar samen met intercommunale DDS. Enkel Laarne zet de samenwerking niet verder.

De acht gemeentes werken sinds 1970 samen met de intercommunale DDS om projecten op poten te zetten zoals industrieterreinen en sociale woningbouw. Laarne ziet af van een verdere samenwerking en wil bekijken om samen te werken met een soortgelijke intercommunale in het Gentse.

DDS-voorzitter Kenneth Taylor is tevreden dat de acht aan boord blijven. “De voorbije halve eeuw zijn de gemeenten onder impuls van DDS erin geslaagd om via samenwerking onze regio tot een hoger niveau te tillen op vlak van tewerkstelling, ondernemerschap, woongelegenheid en recreatie. Ook voor de toekomst liggen er boeiende uitdagingen in het verschiet om onze regio nog meer een boost te geven en dit willen we zeker doen, maar met een nieuw verhaal”, zegt Taylor. Wie benieuwd is, kan al eens surfen naar www.dds2030.be. Het volledige beleidsplan staat op 9 december op de agenda van de algemene vergadering van DDS.