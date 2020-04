Aantal vermoedelijke COVID-19-patiënten in triagecentrum bijna verdubbeld naar tweehonderd in amper één week tijd. Didier Verbaere

01 april 2020

18u25 0 Wetteren Het corona-triagecentrum aan de Colmanstraat in Kalken zag de afgelopen week het aantal patiënten praktisch verdubbeld, naar bijna 200. Er raakte ook al één arts besmet op zijn thuiskabinet. In het triagecentrum zijn de dokters voorzien van speciale nanofibermaskers en beschermende pakken.

In Zaal Skala in Laarne is sinds twee weken een triagecentrum voor vermoedelijk besmette COVID-19-personen ingericht. Na doorverwijzing door de huisarts worden zij in dit medische noodcentrum onderzocht en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis. Vorige donderdag hadden zich er al zo’n honderd patiënten aangeboden. Vandaag staat de teller op bijna tweehonderd onderzochte patiënten uit Laarne, Wetteren, Wichelen en Wichelen.

“Maandag was superdruk en waren er twee dokters fulltime bezig met onderzoek. Dinsdag was dan weer rustig. Maar woensdag werkte 1 dokter onafgebroken 14 patiënten af. We naderen op die manier bijna 200 onderzochte patiënten”, zegt Tijl De Bock. Normaal gezien werkt hij als coördinator op de Dienst Toerisme en evenementen voor de gemeente Wetteren.

Ik heb me vrijwillig opgegeven om in deze uitzonderlijke situatie te werken en de mensen te helpen Tijl De Bock

“Ik heb me vrijwillig opgegeven om in deze uitzonderlijke situatie te werken en ik heb het me nog geen minuut beklaagd. Ten tijde van deze coronacrisis moeten we allemaal buiten onze vertrouwde comfortzone op het werk durven gaan en er meer dan ooit staan voor de bevolking, voor de mensen die geholpen moeten worden. Met veel plezier werk ik dus hier om nadien terug aan de slag te gaan voor de gemeente Wetteren”, zegt Tijl. In de huisartsenkring Vesalius raakte ook één huisdokter besmet met het virus. “Ook hij kreeg van ons een speciaal masker zodat hij zijn werk thuis kan verder zetten”, besluit Tijl.