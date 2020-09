Aanleg van nieuwe kerktuin is gestart: Vlaanderen geeft kwart miljoen euro subsidie voor ontharding in centrum Didier Verbaere

28 september 2020

Op de Markt van Wetteren zijn maandag de werken gestart voor de aanleg van een nieuwe tuin naast de Sint-Gertrudiskerk. De gemeente krijgt voor de ontharding in het centrum 250.000 euro subsidies van de Vlaamse Overheid, die het project als voorbeeld koos.

Jarenlang, sinds de jaren 60, ontsierde een groot appartementsgebouw het zicht op de Markt naast de Sint-Gertrudiskerk. De gemeente kocht het pand jaren geleden aan en huisvestte er haar dienst Toerisme op het gelijkvloers. De huurcontracten liet ze langzaam uitdoven en in 2018 ging het gebouw tegen de vlakte. Studiebureau Omgeving tekende plannen voor de invulling van de open ruimte en ontwierp een groene kerktuin waar water een grote rol speelt. Dat project werd vorige week voorgesteld.

Voor de ontharding van 1.700 vierkante meter beton in het centrum van de gemeente krijgt Wetteren 250.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid via Vlaanderen Breekt Uit. Via weghalen van beton en stenen pleinen wil de Vlaamse regering steden stimuleren meer groen en een betere waterbuffering aan te leggen.

“Wetteren werd als één van de meest inspirerende projecten naar voor geschoven en zal een voorbeeldfunctie hebben voor Vlaanderen", zegt schepen Piet Van Heddeghem (Groen&Co). “Dat waterbuffering geen overbodige luxe is, merkten we afgelopen weekend nog toen Wetteren het trieste record van natste gemeente van Vlaanderen kreeg. Dit zet ook de historische fout uit de jaren 60 recht. Hier had nooit een appartementsblok gebouwd mogen worden. Met de aanleg van deze tuin creëren we licht en ruimte in het centrum en verbinden we het station met de Schelde. Ik hoop dat dit een voorbeeld kan worden voor een groenere markt in de toekomst", zegt Van Heddeghem.

In Vlaanderen worden 23 soortgelijke projecten gesubsidieerd. De kerktuin in Wetteren moet tegen de lente van 2021 klaar zijn.